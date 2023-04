Don de sang Lieu-dit Pierre Levée Brantôme en Périgord Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord

Dordogne

Don de sang Lieu-dit Pierre Levée, 20 décembre 2023, Brantôme en Périgord. Don de sang..

2023-12-20 à ; fin : 2023-12-20 . .

Lieu-dit Pierre Levée Salle du Dolmen

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Blood donation. Donación de sangre. Blutspende. Mise à jour le 2022-12-17 par Val de Dronne

Détails Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord, Dordogne Autres Lieu Lieu-dit Pierre Levée Adresse Lieu-dit Pierre Levée Salle du Dolmen Ville Brantôme en Périgord Departement Dordogne Lieu Ville Lieu-dit Pierre Levée Brantôme en Périgord

Lieu-dit Pierre Levée Brantôme en Périgord Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brantome en perigord/

Don de sang Lieu-dit Pierre Levée 2023-12-20 was last modified: by Don de sang Lieu-dit Pierre Levée Lieu-dit Pierre Levée 20 décembre 2023 Lieu-dit Pierre Levée Brantôme en Périgord

Brantôme en Périgord Dordogne