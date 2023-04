Marché de Noël de Brantôme Place d’Albret et place de marché Brantôme en Périgord Catégories d’Évènement: Brantôme en Périgord

Dordogne

Marché de Noël de Brantôme Place d’Albret et place de marché, 16 décembre 2023, Brantôme en Périgord. Marché de Noël de l’artisanat et des producteurs.

Mapping et feu d’artifice le samedi soir à 19h..

2023-12-16 à ; fin : 2023-12-17 20:00:00. .

Place d’Albret et place de marché Place du marché

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market of crafts and producers.

Mapping and fireworks on Saturday evening at 7pm. Mercado navideño de artesanía y productores.

Mapping y fuegos artificiales el sábado a las 19.00 horas. Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk und Erzeugern.

Mapping und Feuerwerk am Samstagabend um 19 Uhr. Mise à jour le 2023-02-02 par Val de Dronne

Détails Catégories d’Évènement: Brantôme en Périgord, Dordogne Autres Lieu Place d'Albret et place de marché Adresse Place d'Albret et place de marché Place du marché Ville Brantôme en Périgord Departement Dordogne Lieu Ville Place d'Albret et place de marché Brantôme en Périgord

Place d'Albret et place de marché Brantôme en Périgord Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brantome en perigord/

Marché de Noël de Brantôme Place d’Albret et place de marché 2023-12-16 was last modified: by Marché de Noël de Brantôme Place d’Albret et place de marché Place d'Albret et place de marché 16 décembre 2023 Place d'Albret et place de marché Brantôme en Périgord

Brantôme en Périgord Dordogne