Concert de piano: Lara Liu Lieu-dit Pierre Levée Brantôme en Périgord Catégories d’Évènement: Brantôme en Périgord

Dordogne

Concert de piano: Lara Liu Lieu-dit Pierre Levée, 19 novembre 2023, Brantôme en Périgord. Concert de piano: Lara Liu. En partenariat avec les écoles de musique locales..

2023-11-19 à ; fin : 2023-11-19 . .

Lieu-dit Pierre Levée Salle du Dolmen

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Piano concert: Lara Liu. In partnership with local music schools. Concierto de piano: Lara Liu. En colaboración con las escuelas de música locales. Klavierkonzert: Lara Liu. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Musikschulen. Mise à jour le 2023-04-14 par Val de Dronne

Détails Catégories d’Évènement: Brantôme en Périgord, Dordogne Autres Lieu Lieu-dit Pierre Levée Adresse Lieu-dit Pierre Levée Salle du Dolmen Ville Brantôme en Périgord Departement Dordogne Lieu Ville Lieu-dit Pierre Levée Brantôme en Périgord

Lieu-dit Pierre Levée Brantôme en Périgord Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brantome en perigord/

Concert de piano: Lara Liu Lieu-dit Pierre Levée 2023-11-19 was last modified: by Concert de piano: Lara Liu Lieu-dit Pierre Levée Lieu-dit Pierre Levée 19 novembre 2023 Lieu-dit Pierre Levée Brantôme en Périgord

Brantôme en Périgord Dordogne