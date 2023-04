Exposition : Marie-France Fattore Réfectoire des Moines Brantôme en Périgord Catégories d’Évènement: Brantôme en Périgord

Dordogne

Exposition : Marie-France Fattore Réfectoire des Moines, 12 août 2023, Brantôme en Périgord. Peinture, sculpture & gravure..

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-18 . .

Réfectoire des Moines

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Painting, sculpture & engraving. Pintura, escultura y grabado. Malerei, Skulptur & Gravur. Mise à jour le 2023-03-12 par Val de Dronne

Détails Catégories d’Évènement: Brantôme en Périgord, Dordogne Autres Lieu Réfectoire des Moines Adresse Réfectoire des Moines Ville Brantôme en Périgord Departement Dordogne Lieu Ville Réfectoire des Moines Brantôme en Périgord

Réfectoire des Moines Brantôme en Périgord Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brantome en perigord/

Exposition : Marie-France Fattore Réfectoire des Moines 2023-08-12 was last modified: by Exposition : Marie-France Fattore Réfectoire des Moines Réfectoire des Moines 12 août 2023 Réfectoire des Moines Brantôme en Périgord

Brantôme en Périgord Dordogne