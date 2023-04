Foire aux vins, produits gastronomiques et artisanaux Jardin des Moines Brantôme en Périgord Catégories d’Évènement: Brantôme en Périgord

Dordogne

Foire aux vins, produits gastronomiques et artisanaux Jardin des Moines, 12 août 2023, Brantôme en Périgord. Foire aux vins, produits gastronomiques et artisanaux. Entrée gratuite..

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-13 . .

Jardin des Moines

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Wine fair, gastronomic and artisanal products. Free admission. Feria del vino, productos gastronómicos y artesanales. Entrada gratuita. Weinmesse, gastronomische und handwerkliche Produkte. Freier Eintritt. Mise à jour le 2023-02-23 par Val de Dronne

Détails Catégories d’Évènement: Brantôme en Périgord, Dordogne Autres Lieu Jardin des Moines Adresse Jardin des Moines Ville Brantôme en Périgord Departement Dordogne Lieu Ville Jardin des Moines Brantôme en Périgord

Jardin des Moines Brantôme en Périgord Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brantome en perigord/

Foire aux vins, produits gastronomiques et artisanaux Jardin des Moines 2023-08-12 was last modified: by Foire aux vins, produits gastronomiques et artisanaux Jardin des Moines Jardin des Moines 12 août 2023 Jardin des Moines Brantôme en Périgord

Brantôme en Périgord Dordogne