Eté actif « trottinette électrique » Jardin des Moines, 18 juillet 2023, Brantôme en Périgord.

La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout terrain, il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir.

Ouvert aux personnes à partir de 12 ans. 8 personnes maximum.

Tarif : 9 euros

Réservation au 05 53 05 80 63.

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 13:00:00. .

Jardin des Moines

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The ride will start with a briefing and an initiation to the driving of the all-terrain electric scooter.

Open to people from 12 years old. 8 people maximum.

Price : 9 euros

Reservation at 05 53 05 80 63

El paseo comenzará con una sesión informativa y una introducción a la conducción del scooter eléctrico todo terreno, así que lo único que tienes que hacer es disfrutar.

Abierto a mayores de 12 años. Máximo 8 personas.

Precio: 9 euros

Reserva en el 05 53 05 80 63

Die Fahrt beginnt mit einem Briefing und einer Einführung in das Fahren mit dem geländegängigen Elektroroller, sodass Sie nur noch Spaß haben müssen.

Offen für Personen ab 12 Jahren. Maximal 8 Personen.

Preis: 9 Euro

Reservierung unter 05 53 05 80 63

Mise à jour le 2023-03-03 par Val de Dronne