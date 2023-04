Les Rendez-vous des Métiers d’Arts Parvis de l’Abbaye Brantôme en Périgord Catégories d’Évènement: Brantôme en Périgord

Dordogne

Les Rendez-vous des Métiers d’Arts Parvis de l’Abbaye, 18 juillet 2023, Brantôme en Périgord. Rendez-vous des Métiers d’Arts. Exposition/vente d’une trentaine d’Artisans d’Arts..

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 20:00:00. .

Parvis de l’Abbaye

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Rendezvous of Arts and Crafts. Exhibition/sale of about thirty craftsmen. Cita de los Métiers d’Arts. Exposición/venta de una treintena de artesanos. Treffpunkt für Kunsthandwerker. Ausstellung/Verkauf von etwa 30 Kunsthandwerkern. Mise à jour le 2022-11-25 par Val de Dronne

