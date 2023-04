Châteaux en Fête – Domaine du Châtenet 620, Chemin du Chatenet, 15 avril 2023, Brantôme en Périgord.

WEEKEND DETENTE AU CHATENET

Week-end au Chatenet, 2 nuits, 2 petits déjeuners, un dîner inclus.

En option, soins de phono thérapie et soins Reiki, massages pierres chaudes et autres sous réservation.

520€ le week-end pour 2 personnes. Soins non inclus.

Cette animation est prévue en intérieur

Réservation obligatoire au 06.63.09.67.69, à lechatenet@gmail.com ou en ligne www.lechatenet.com.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-16 . .

620, Chemin du Chatenet Lieu-dit Le Chatenet

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



WEEKEND RELAXATION AT CHATENET

Weekend at Chatenet, 2 nights, 2 breakfasts, one dinner included.

In option, phono therapy and Reiki treatments, hot stone massages and others under reservation.

520? per weekend for 2 people. Treatments not included.

This animation is planned indoors

Reservation required at 06.63.09.67.69, at lechatenet@gmail.com or online www.lechatenet.com

FIN DE SEMANA DE RELAX EN CHATENET

Fin de semana en Chatenet, 2 noches, 2 desayunos, una cena incluidos.

En opción, tratamientos de fonoterapia y Reiki, masajes con piedras calientes y otros bajo reserva.

520? por fin de semana para 2 personas. Tratamientos no incluidos.

Esta actividad está prevista en el interior

Reserva obligatoria en el 06.63.09.67.69, lechatenet@gmail.com o en línea www.lechatenet.com

ENTSPANNUNGSWOCHENENDE IN CHATENET

Wochenende in Le Chatenet, 2 Nächte, 2 Frühstücke, ein Abendessen inbegriffen.

Optional: Phono-Therapie und Reiki-Behandlungen, Massagen mit heißen Steinen und andere nach vorheriger Reservierung.

520? pro Wochenende für 2 Personen. Behandlungen nicht inbegriffen.

Diese Animation ist für Innenräume vorgesehen

Reservierung erforderlich unter 06.63.09.67.69, lechatenet@gmail.com oder online www.lechatenet.com

Mise à jour le 2023-04-06 par Groupe CDT 24