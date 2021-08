Piney Château de Brantigny Aube, Piney Brantigny fête le patrimoine ! Château de Brantigny Piney Catégories d’évènement: Aube

Château de Brantigny, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Découvrez ce beau village et son patrimoine : une église de l’Assomption datée du XVIe siècle, un lavoir, un château XVIIIe siècle et d’autres trésors… Animation toute la journée du dimanche : Croqueurs de Pommes Association Autour du clocher Atelier d’art, encadrement-doreur Vente de légumes bio du potager Visites guidées ou libres du domaine de 28 hectares.

Gratuit. Réservation recommandée.

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

