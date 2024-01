BRANT BJORK TRIO LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris, lundi 20 mai 2024.

GARMONBOZIA présente BRANT BJORK TRIO GUESTBRANT BJORK a passé plus d’un quart de siècle à l’épicentre du Desert Rock californien. Il s’est fait la main en jouant de la batterie et en composant sur les premiers albums marquants du légendaire KYUSS, a propulsé le fuzz précurseur de FU MANCHU de 1994 à 2001, tout en produisant d’autres groupes et en mettant sur pied des projets annexes. Au cours des vingt dernières années, il s’est lancé dans une carrière solo en tant que chanteur et guitariste, fondant son propre label et bien d’autres choses encore, son histoire est un récit sinueux d’une créativité implacable.En 2023, il revient avec le projet BRANT BJORK TRIO, composé de Ryan Güt à la batterie et de son vieil ami et pionnier du Desert Rock, Mario Lalli, à la basse.

Tarif : 25.30 – 25.30 euros.

Début : 2024-05-20 à 19:00

LE BACKSTAGE BY THE MILL 92 BOULEVARD DE CLICHY 75018 Paris 75