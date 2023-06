Randonnée à la Chapelle du Fraisse Bransac Beauzac, 18 juillet 2023, Beauzac.

Beauzac,Haute-Loire

Cette balade de 7 km vous emmène à la découverte des gorges du Ramel et de la chapelle du Fraisse qui domine cette étroite vallée. Avec Daniel Gidrol. Durée 2h. Dénivelé 150 m. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron..

2023-07-18 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-18 . .

Bransac

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



This 7km walk takes you to discover the Ramel gorges and the Fraisse chapel overlooking this narrow valley. With Daniel Gidrol. Duration 2 hrs. Difference in altitude 150 m. Booking essential at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

Este paseo de 7 km recorre las gargantas del Ramel y la capilla Fraisse, que domina el estrecho valle. Con Daniel Gidrol. Duración: 2 horas. Desnivel 150 m. Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

Diese 7 km lange Wanderung führt Sie zur Entdeckung der Ramel-Schlucht und der Kapelle von Fraisse, die dieses enge Tal überragt. Mit Daniel Gidrol. Dauer 2 Stunden. Höhenunterschied 150 m. Reservierung erforderlich beim Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

