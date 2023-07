Repas dansant à Branne Branne, 4 août 2023, Branne.

Branne,Gironde

Repas dansant à Branne

Sur réservation avant le 31 juillet

Contacter le 06 61 12 26 00 ou le 06 72 94 15 14

Apéritif

Assiette de charcuterie du boucher

Tajine de veau – 1 verre de vin

Tarte aux fruits – Café.

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Dinner dance at Branne

By reservation before July 31st

Contact 06 61 12 26 00 or 06 72 94 15 14

Aperitif

Butcher’s plate of charcuterie

Veal tagine – 1 glass of wine

Fruit tart – Coffee

Cena con baile en Branne

Reserva obligatoria antes del 31 de julio

Contacto 06 61 12 26 00 o 06 72 94 15 14

Aperitivo

Plato de charcutería del carnicero

Tagine de ternera – 1 vaso de vino

Tarta de frutas – Café

Tanzmahl in Branne

Auf Reservierung vor dem 31. Juli

Kontaktieren Sie uns unter 06 61 12 26 00 oder 06 72 94 15 14

Aperitif

Wurstteller vom Metzger

Kalbfleisch-Tajine – 1 Glas Wein

Obstkuchen – Kaffee

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Castillon-Pujols