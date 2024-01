Ateliers créatifs enfants et ados Branne, mercredi 7 février 2024.

Ateliers créatifs enfants et ados Branne Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07

fin : 2024-02-07

Ateliers créatifs pour enfants et ados salle Jean Teyssandier à Branne.

Argile / aquarelle / origami / collage / écriture japonaise.

Infos et réservations Nathalie Cazier art-thérapeute. 06.49.87.78.13 artencorps.contact@gmail.com

Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine artencorps.contact@gmail.com



