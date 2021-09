Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Branlebas de Doris Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Branlebas de Doris Saint-Malo, 18 septembre 2021, Saint-Malo. Branlebas de Doris 2021-09-18 – 2021-09-19 Sous les remparts Cale de Dinan

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Les doris : embarcations traditionnelles utilisées jadis pour la pêche à la morue, à Terre-Neuve. Deux jours pour fêter la mer avec des animations comme la construction d’un doris, la réalisation d’avirons, un atelier de matelotage, ou encore l’apprentissage de la lecture des cartes marines, au cœur du village d’exposants. dorisader@gmail.com +33 6 22 95 78 15 Les doris : embarcations traditionnelles utilisées jadis pour la pêche à la morue, à Terre-Neuve. Deux jours pour fêter la mer avec des animations comme la construction d’un doris, la réalisation d’avirons, un atelier de matelotage, ou encore l’apprentissage de la lecture des cartes marines, au cœur du village d’exposants. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

