Branle de Madeleine Fournier Atelier de Paris / CDCN Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Du vendredi 17 novembre 2023 au samedi 18 novembre 2023 :

samedi

de 18h00 à 19h00

vendredi

de 20h00 à 21h00

.Public adultes. payant

Tarifs entre 10€ et 20€

Inspiré du branle, danse de tradition ancienne, 6 danseur·ses et 2 musicien·nes nous entrainent de bal en ballade entre danse et musique populaire, jouant délicatement de l’équivoque du terme.

Considérant le bal comme une éminente manifestation de la connivence entre musique et danse, Madeleine Fournier s’inspire ici du branle, danse européenne populaire de la Renaissance. Musiciennes et musiciens, danseuses et danseurs mènent un bal alchimique, une balade d’ébranle-ments, un ballet des émotions.

Fondée sur le pas de la bourrée à deux temps, danse traditionnelle du Berry, Branle tisse un canevas de va-et-vient des corps sans contact physique et pourtant puissamment érotique, amoureux, vital. Jouant gaiement de l’équivocité du mot, du verbe et de l’adjectif afférent – ébranlé –, la chorégraphe emprunte au bal, outre sa forme, son potentiel d’activation des énergies et des affects. De cet archétype chorégraphique de la danse collective, elle fait jaillir une mémoire ancestrale des corps. La boucle chorégraphique du pas de base, faite de rapprochements et d’éloignements, impulse d’infinies variations en fonction des rapports entre les interprètes, laissant progressivement apparaître les émotions, les réminiscences, les gestes enfouis, toute une vie invisible. En tant que lieu d’expression des forces créatrices et destructrices des corps, révélateur de notre inconscient collectif, le bal nous mène ici à la lisière d’un troublant sentiment d’éternité.

-Agathe Le Taillandier

Atelier de Paris / CDCN 2 Route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

Contact : https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/madeleine-fournier/ +33141741707 https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/madeleine-fournier/

Nicolas Marie Branle de Madeleine Fournier