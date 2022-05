BRANKO & DINO D’SANTIAGO (FESTIVAL RIO LOCO), 18 juin 2022, .

BRANKO & DINO D’SANTIAGO (FESTIVAL RIO LOCO)

2022-06-18 23:15:00 – 2022-06-18

lorsque Dino D’Santiago et Branko se rejoignent sur scène ou en studio, le résultat est toujours ensoleillé et fécond, comme un printemps heureux. Prenons d’abord Dino D’Santiago. Le chanteur et producteur, originaire de l’ile de Santiago, s’émancipe des sonorités cap-verdiennes traditionnelles (funaná, batuque) pour mieux les sublimer au travers du filtre de l’électro et de sa voix R’n’B. L’artiste le reconnaît : « Je suis entre Bob Marley et d’Angelo, Lauryn Hill et Cesaria Evora. Toujours entre ces deux mondes. Et je me demande en permanence comment les mélanger ». Prenons ensuite Branko, João Barbosa de son vrai nom, cofondateur du mythique Buraka Som Sistema, dans la banlieue nord de Lisbonne. Le producteur crée des sons hybrides. Son électro se teinte de kuduro, baile funk ou kizomba. Son socle rythmique grandit à la même vitesse que l’aura de ses sets. Valoriser la créolité, dans l’esprit de la Nova Lisboa, cette nouvelle Lisbonne qui fait figure de haut lieu avant-gardiste en Europe, est leur credo : « respecter le passé et comprendre le futur », porter une culture « ni noire ni blanche » qui ne peut exister « sans l’Europe et sans l’Afrique ».

Focus Portugal.

Rendez-vous à la Scène Village du festival Rio Loco !

Pour la 27ème édition du festival Rio Loco Nova Onda, découvrez Branko & Dino D’Santiago avec leur créolité au sommet !

Focus Portugal.

Rendez-vous à la Scène Village du festival Rio Loco !

