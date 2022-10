ABBA GIRL’S Salle du Marais Branges Catégories d’évènement: Branges

ABBA GIRL’S Salle du Marais, 10 novembre 2022 20:30, Branges. Jeudi 10 novembre, 20h30 Sur place 25€ https://my.weezevent.com/concert-abba-girls

ABBA GIRL’S… Un Show en Live en hommage au plus fidèle et authentique jamais rendu au groupe ABBA

Revivez l’ambiance de la génération ABBA, tous les tubes légendaires du groupe mythique le Jeudi 10 Novembre 2022 à 20h30 à la salle du Marais de Branges (à 5 kms de Louhans 71).

Qui ne connaît pas ses tubes INTERNATIONAUX ?

Gimme ! Gimme ! Gimme ! – Dancing Queen – Fernando – Waterloo – Mamma Mia – Money – SOS – Chiquitita – Etc…

Le seul Tribute Abba, plus particulièrement à Agnétha et Frida…

Salle du Marais

Rue du Bourg

71500 BRANGES

Jeudi 10 Novembre 2022

Début du concert à 20h30

Ouverture des portes à 19h45

BILLETTERIE :

25 € par personne

22 € par groupe de 10 (uniquement sur weezevent)

– Places assises non numérotées –

Réservation Association Jessi’ Jazz

Contact : Mireille : 07 87 64 88 57

Adresse : Mireille BRENOT – 695, rue des Marosses 71500 BRANGES

Autres points de vente :

OFFICE DE TOURISME de LOUHANS – Carrefour – Fnac – Géant Casino – Auchan – Cultura – Super U – Cora – Leclerc – Weezevent – Francebillet – Ticketmaster

Organisation Association Jessi’ Jazz en collaboration avec Tandem Events Production

