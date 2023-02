BRANFÉRÉ : PARC ANIMALIER ET BOTANIQUE – PARCABOUT® PARC DE BRANFÉRÉ, 4 février 2023, LE GUERNO.

Valable du 04/02 au 05/11/2023 selon horaires d’ouverture du site Gratuit pour les moins de 3 ans Branféré, un lieu d’émerveillement, de découverte et de jeux pour une journée inoubliable en pleine nature.Branféré est un concept original qui rassemble en un même lieu un parc animalier & botanique, un parc de loisirs (le parcabout®) et un centre d’éducation à l’environnement (l’École Nicolas Hulot).Visiter Branféré (1er site touristique du Morbihan et 3ème site en Bretagne), c’est à la fois :· S’amuser dans le Parcabout® en famille : 3500 m2 de filets dans les arbres et une envie irrésistible de s’amuser, se détendre et évoluer en toute liberté jusqu’à 13 mètres de haut.· S’évader au parc animalier et botanique : un voyage au cœur d’un parc botanique multi-centenaire à la rencontre de 1400 animaux originaires des 5 continents (rhinocéros, girafes, zèbres, oryx, pandas roux, gibbons, phoques, hippopotames pygmées, loups à crinière, loutres d’Asie, flamants roses…)· S’émerveiller devant le spectacle d’oiseaux : chouettes, hiboux, cigognes, pélicans, flamants, vautours, milans, hérons et perroquets volent à quelques centimètres du public.· Apprendre avec l’École Nicolas Hulot : animations pédagogiques dans le parc pour mieux comprendre et respecter la nature : nourrissage, présentation des espèces menacées… Idéalement, il faut compter près d’une demi-journée pour visiter Branféré et il est conseillé d’arriver dès le matin pour profiter de la quiétude des lieux et de la proximité des animaux. Côté restauration, différentes formules de qualité, adaptées à tous les budgets, sont disponibles à l’intérieur du parc : la cafétéria à proximité de l’entrée, la crêperie face aux girafes de la plaine africaine, le snack-bar à l’ombre du platane multi-centenaire et le restaurant spécial groupe.INFORMATIONS PRATIQUES• Ouvert tous les jours du 4 février au 5 novembre 2023.• Parking gratuit• Accès handicapés• Zone de pique-nique à l’entrée du ParcAccès P.M.R. : 02.97.42.94.66Tarif enfant de 3 à 11 ans inclusGratuit pour les moins de 3 ans

PARC DE BRANFÉRÉ LE GUERNO Route de Branféré Morbihan

• Ouvert tous les jours du 4 février au 5 novembre 2023.

• Parking gratuit

• Accès handicapés

• Zone de pique-nique à l’entrée du Parc Accès P.M.R. : 02.97.42.94.66 Tarif enfant de 3 à 11 ans inclus

