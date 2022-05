Brandons au Port de Balès Ferrère Ferrère Catégories d’évènement: 65370

Ferrère 65370 Cette année encore, les brandons inonderont de leur lumière le célèbre Port de Balès. Il s’agit d’une véritable tradition classée en 2015 au patrimoine mondial immatériel de l’Unesco. Chaque année, à la même période autour du 24 juin, les villages confectionnent et embrasent les brandons pour fêter le solstice d’été. Qu’est-ce qu’un brandon ?

Communément appelé « feu de la St Jean », les brandons sont des troncs d'arbre préparés avec la même technique depuis des décennies. Organisés par la Commission Syndicale Forestière de la Barousse. +33 6 74 61 49 22

