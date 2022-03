Brandon Sost Sost Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Sost

Brandon Sost, 25 juin 2022, Sost. Brandon Sost

2022-06-25 – 2022-06-25

Sost Hautes-Pyrénées Sost Dans les Pyrénées, et particulièrement en Neste Barousse, le feu de la Saint-Jean, le “brandon”, est une tradition ancestrale inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui célèbre le solstice d’été. Il s’agit d’un tronc d’arbre fendu préparé à l’avance que l’on embrase à la tombée de la nuit dans les villages. Pour célébrer l’été, un repas est organisé. L’embrasement du brandon sera accompagné d’un feu d’artifice. Venez nombreux ! +33 5 62 39 37 70 Sost

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Sost Autres Lieu Sost Adresse Ville Sost lieuville Sost Departement Hautes-Pyrénées

Sost Sost Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sost/

Brandon Sost 2022-06-25 was last modified: by Brandon Sost Sost 25 juin 2022 Hautes-Pyrénées Sost

Sost Hautes-Pyrénées