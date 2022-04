Brandon – Feu de la Saint Jean Sainte-Marie Sainte-Marie Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Sainte-Marie Hautes-Pyrénées Sainte-Marie Venez célébrer les brandons ou Feu de la St Jean, tradition des Pyrénées centrales pour fêter le solstice d’été. Repas à partir de 19h00 (sur réservation).

Embrasement à partir de 22h30. Organisé par le comité des fêtes.

