Ferrère 65370 Ferrère Le brandon est une tradition ancestrale Pyrénéenne qui célèbre le solstice d’été. Au fond de la vallée de la Barousse, le village de Ferrère fêtera le passage de l’été !

Venez passer une belle journée : dès 9h00, profitez d’un marché de producteurs, restauration sur place possible.

Mise à feu du brandon à la tombée de la nuit animé par l’orchestre jean Michel Balayer. Ferrère

