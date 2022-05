Brandon / Feu de la Saint-Jean

2022-06-24 18:30:00 – 2022-06-24 Dans les Pyrénées Centrales, et de chaque côté de la frontière, le « brandon » est une tradition ancestrale inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui célèbre le solstice d’été.

Il s’agit d’un tronc d’arbre fendu préparé à l’avance que l’on embrase à la tombée de la nuit dans les villages. Convivialité, partage et fête seront au rendez-vous pour célébrer l’été ! Auberge espagnole, sur inscription,

