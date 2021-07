Esbareich Esbareich Esbareich, Hautes-Pyrénées Brandon // Fête de la St Jean Esbareich Esbareich Catégories d’évènement: Esbareich

Brandon // Fête de la St Jean 2021-07-03 à la salle des fêtes ESBAREICH

Esbareich Hautes-Pyrénées

Esbareich Hautes-Pyrénées Esbareich Dans les Pyrénées, et particulièrement en Neste Barousse, le feu de la Saint-Jean, le « brandon », est une tradition ancestrale inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui célèbre le solstice d’été. Il s’agit d’un tronc d’arbre fendu préparé à l’avance que l’on embrase à la tombée de la nuit dans les villages. +33 6 78 89 91 51 dernière mise à jour : 2021-06-03 par

