Inglorious Comedy Club Cap sur le Rire THEATRE DE VERDURE D’ERBALUNGA, 16 juillet 2023, BRANDO.

Inglorious Comedy Club Cap sur le Rire THEATRE DE VERDURE D’ERBALUNGA. Un spectacle à la date du 2023-07-16 à 21:30 (2023-07-16 au ). Tarif : 41.5 à 41.5 euros.

PLACE A L’INGLORIOUS COMEDY CLUB !! Verino invite les plus grands humoristes du moment pour vous faire vivre la meilleure soirée de votre vie ! La recette : une soirée unique, 4 artistes déchaînés devant un public chauffé à bloc, avec Vérino, roi de l’impro, en maître de cérémonie ! 1er Nom : ALEX VIZOREK Le prodige de l’humour belge a décidé d’écrire son nouveau spectacle sur le thème de la… mort! Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens! Il s’appuie sur la philosophie, la biologie, la culture et sans oublier l’orgasme: appelé aussi la petite mort, Alex Vizorek nous offre avant tout un spectacle sur la VIE « Une culture étonnante, une audace permanente (…) et le charme d’un Gad Elmaleh blond. » 2ème Nom : Cécile Giroud et Yann Stotz Chanteurs, humoristes et imitateurs, le duo explosif de Cécile Giroud et Yann Stotz assurent un numéro unique, avec une complicité parfaitement millimétrée. Rois du music comic show, ces comédiens aux multiples talents se répondent à merveille sur scène, affichant une complémentarité dont on s’amuse indéniablement. 3ème Nom : La Bajon A travers de savoureux personnages, sur scène comme dans ses vidéos, La Bajon dépeint l’actualité avec un humour vigoureux et passionné. Les politiques en prennent pour leur grade, et le public en redemande ! 4ème Nom : Franjo Propulsé sur la nouvelle scène de l’humour grâce à ses vidéos réalisées pendant le confinement (+ 1 million de vues), Franjo captive grâce à son franc parler, et son flegme bien à lui. De sa vie à Melun, son ex, en passant par l’absurdité des actualités, Franjo parsème ses textes de délicieuse ironie et d’excellentes réparties. Inglorious Comedy Club Cap sur le Rire

Votre billet est ici

THEATRE DE VERDURE D’ERBALUNGA BRANDO ERBALUNGA Corse

41.5

EUR41.5.

Votre billet est ici