Brandee Younger New Morning Paris, 26 mars 2024 19:30, Paris.

Le mardi 26 mars 2024

de 19h30 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif New Morning : 27.50 EUR

Avec son dernier album « Brand New Life », Brandee Younger rend hommage à son grand modèle : la harpiste Dorothy Ashby, qu’elle découvrit d’abord sur « Songs In The Key Of Life » de Stevie Wonder, puis sous forme samplée sur « Mecca and The Soul Brother » de Pete Rock & CL Smooth.

Brandee Younger n’en est pas à son coup d’essai. Elle a déjà collaboré avec John Legend, The Roots, Lauryn Hill, Common, Pharoah Sanders, Ravi Coltrane, Ron Carter et Charlie Haden. Son titre « Hortense » figure même dans « Homecoming », le documentaire Netflix signé Beyoncé. Et elle est entrée dans l’histoire en devenant la première femme noire à être nommée aux Grammy Awards dans la catégorie « Best Instrumental Composition ». La harpiste américaine mêle jazz, hip-hop, rock et pop sur son nouvel album produit par Makaya McCraven avec des invités comme Pete Rock, Meshell Ndegeocello, Rashaan Carter et 9th Wonder.

== Line up ==

Brandee Younger (Harpe), Rashaan Carter (Basse), Allan Menard (Batterie)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/322873523931490/ https://www.facebook.com/events/322873523931490/ https://www.newmorning.com/20240326-5875-brandee-younger.html

Brandee Younger