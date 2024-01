Brancusi Centre Pompidou Paris, dimanche 17 mars 2024.

Du dimanche 17 mars 2024 au lundi 01 juillet 2024 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 21h00

.Tout public. payant

De 12 à 15 euros

Hommage au père de la sculpture moderne, Constantin Brancusi (né en 1876 en Roumanie, installé à Paris de 1904 à sa mort en 1957), cette exposition de grande ampleur réunit près de deux cents sculptures, ainsi que des photographies, dessins, films, archives. Au cœur de cet ensemble est reconstitué l’atelier de l’artiste, conçu de son vivant comme un lieu de vie, un lieu de création et un lieu de contemplation de ses œuvres.

Avec près de 200 sculptures, ainsi que des photographies, dessins et films de l’artiste, la grande rétrospective « Brancusi », organisée au Centre Pompidou, constitue un événement exceptionnel. Elle offre l’opportunité de découvrir toutes les dimensions de la création de cet immense artiste considéré comme l’inventeur de la sculpture moderne. La dernière exposition rétrospective Brancusi en France, et la seule, remonte à 1995 (sous le commissariat de Margit Rowell au Centre Pompidou). À la fois lieu de vie, de création et de contemplation, l’atelier de l’artiste, joyau de la collection du Musée national d’art moderne depuis son legs à la nation en 1957, forme la matrice de ce projet. En effet, le déménagement intégral de l’Atelier Brancusi dans le cadre des travaux de rénovation du Centre Pompidou est l’occasion unique de mettre en regard son contenu avec de nombreux autres chefs-d’œuvre de l’artiste provenant des plus importantes collections internationales.

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://www.centrepompidou.fr/fr/

© Succession Brancusi – All rights reserved Adagp, Paris 2024 Crédit photographique : Adam Rzepka – Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-G Constantin Brancusi – La Muse endormie