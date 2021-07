Martailly-lès-Brancion Château de Brancion Martailly-lès-Brancion, Saône-et-Loire Brancion les yeux fermés Château de Brancion Martailly-lès-Brancion Catégories d’évènement: Martailly-lès-Brancion

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Brancion

Comment les autres sens prennent-ils le relais ? C’est cette expérience que nous vous proposons de vivre en visitant le château de Brancion les yeux bandés : expérience sensorielle inédite !

3€ | Groupes de 10 personnes maximum encadrés par 2 personnes | Réservation obligatoire

Comment imaginer, comprendre et appréhender le patrimoine quand on est privé de la vue ? Château de Brancion Site médiéval de Brancion 71700 Martailly-lès-Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

