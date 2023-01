Brancion fête la Chandeleur ! Martailly-lès-Brancion, 4 février 2023, Martailly-lès-Brancion Martailly-lès-Brancion.

Brancion fête la Chandeleur !

Lieu-dit Brancion Site médiéval de Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire Site médiéval de Brancion Lieu-dit Brancion

2023-02-04 – 2023-02-04

Site médiéval de Brancion Lieu-dit Brancion

Martailly-lès-Brancion

Saône-et-Loire

Martailly-lès-Brancion

4 4 EUR Les samedi 4 et dimanche 5 février, Brancion fête la Chandeleur de 10h à 17h.

Un marché artisanal et produits locaux vous accuillera sous la Halle, avec bien sûr crêpes et vin chaud !

Le château sera ouvert, une occasion unique de découvrir Brancion et ses paysages au coeur de l’hiver. Et qui sait, vous serez peut-être accueillis et accompagnés par la maîtresse des lieux : Mathie, la Châte-laine de Brancion !

Informations au 06 66 01 90 28

chateaudebrancion@orange.fr

Site médiéval de Brancion Lieu-dit Brancion Martailly-lès-Brancion

dernière mise à jour : 2023-01-17 par