By Diane Vira. Bonjour,

Vous êtes les bienvenus pour découvrir l’art des perles! J’aurais le plaisir de vous montrer les techniques de tissage de perles à l’aiguille et l’enfilage au moulin à perles ! Vous pourrez avoir les conseils et voir les démonstrations de techniques diverses pour réaliser les bijoux uniques!

Les portes de mon atelier seront ouvertes, j’animerai un atelier créatif et vous dévoilerai tous les secrets des perles.

Branches et Perles Septentrion 26 Chemin des Coulons, 59700 Marcq-en-Barœul

2023-03-31T15:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 bijoux tissage Col Bijou en perles de rocaille métallisé et des cristaux de Bohème, entièrement tissé à la main.

