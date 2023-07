Concert : Trio Elysée Branceilles, 26 juillet 2023, Branceilles.

Branceilles,Corrèze

Trio Elysée composé de Vadim Tchijik, violon, Andréï Malakhov, alto et Igor Kirithenko, violoncelle qui se produira dans l’église de Branceilles. Ce concert est organisé par l’association: Banceilles: patrimoine, arts et culture..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . .

Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Trio Elysée, composed of Vadim Tchijik, violin, Andréï Malakhov, viola and Igor Kirithenko, cello, will perform in the church of Branceilles. This concert is organized by the association: Banceilles: patrimoine, arts et culture.

El Trío del Elíseo, compuesto por Vadim Tchijik, violín, Andréï Malakhov, viola, e Igor Kirithenko, violonchelo, actuará en la iglesia de Banceilles. Este concierto está organizado por la asociación: Banceilles: patrimoine, arts et culture.

Das Trio Elysée mit Vadim Tchijik (Violine), Andréï Malakhov (Viola) und Igor Kirithenko (Violoncello) tritt in der Kirche von Branceilles auf. Das Konzert wird von der Vereinigung Banceilles: patrimoine, arts et culture organisiert.

Mise à jour le 2023-06-26 par Corrèze Tourisme