Vide-greniers, 1 mai 2023, Branceilles.

Vide-greniers. Petite restauration sur place , buvette et crêpes . Le jour de cette brocante il y aura les portes ouvertes de la cave viticole et exposition d’arts et d’artisanat . Dédicaces de livres pour enfants et pour adultes par des écrivains locaux ..

Lundi 2023-05-01 à 00:00:00 ; fin : 2023-05-01 18:00:00. .

Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Garage sale. Small catering on the spot, refreshment bar and pancakes. On the day of this flea market there will be open doors of the winery and arts and crafts exhibition. Book signings by local writers for children and adults.

Mercadillo. Comida y bebida in situ, refrescos y tortitas. El día del mercadillo habrá una jornada de puertas abiertas en la bodega y una exposición de artesanía. Firmas de libros de escritores locales para niños y adultos.

Verkauf von Waren auf dem Markt. Kleine Snacks, Getränke und Crêpes vor Ort. Am Tag des Flohmarkts findet der Tag der offenen Tür des Weinkellers statt und es gibt eine Kunst- und Handwerksausstellung. Bücher für Kinder und Erwachsene werden von lokalen Schriftstellern signiert.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT de Beaulieu sur Dordogne