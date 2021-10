Branceilles branceilles Branceilles, Corrèze RANDONNEE DEGUISEE BRANCEILLES branceilles Branceilles Catégories d’évènement: Branceilles

RANDONNEE DEGUISEE BRANCEILLES branceilles, 24 octobre 2021 13:30, Branceilles. Dimanche 24 octobre, 13h30 Sur place 5€/ adulte, gratuit pour les enfants 0608947231 Venez passer un bon moment en famille pour rire et frissonner au cours d’une randonnée à Branceilles, le 24 octobre Randonnée d’halloween déguissée

Venez vous amuser en famille le dimanche 24 octobre en randonnant sur le thème d’halloween à Branceilles (19).

Un stand maquillage au départ et un gouter d’halloween à l’arrivée sont prévus ainsi que des surprises tout au long de votre marche !

Venez nombreux !!

dimanche 24 octobre – 13h30 à 18h00

Détails
Heure : 13:30 - 18:00