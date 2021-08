Branca Vert, 13 août 2021, Vert.

Spectacle de la Cie Branca

Branca nous raconte l’histoire d’un naufragé. Devant nos yeux, ce personnage retrouve sa liberté, son chemin vers l’Autre, jusqu’à nous rejoindre dans notre histoire, notre fragilité pour mieux nous (ré-)unir…

Sans paroles, avec pour seuls moyens d’expression le corps et des branches de bois flottée, c’est à un voyage poétique auquel vous êtes conviés. À la fois émouvant et léger, il allie théâtre, danse d’objet et chant.

Avec son écriture singulière et une esthétique épurée conçue pour les milieux naturels et l’espace public

Tous public, à partir de 4 ans

Durée 45 min

Inscriptions obligatoires (jauge limitée)

Maison du Parc

05 57 71 99 99 (09h00–12h30/13h30–17h00)

info@parc-landes-de-gascogne.fr

