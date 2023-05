Brame – Fanny Soriano / Cie Libertivore Théâtre de la Cité internationale, 4 juin 2023, Paris.

Du dimanche 04 juin 2023 au samedi 10 juin 2023 :

.Tout public. payant

Tomber amoureux. Soit. Et après ? Comment se déclarer ? Comment approcher l’autre, le rejoindre, capter son attention et son désir, le prendre dans nos filets ? Pour ouvrir son cœur, il faut toujours engager son corps. Il faut tenter l’envol. C’est-à-dire aussi – l’un ne va pas sans l’autre – risquer la chute. Avec Brame, Fanny Soriano poursuit son exploration des rapports humains. Dans un décor semé de lignes verticales – cordes, mâts et troncs – qui pointent vers un hypothétique septième ciel, la circassienne et ses huit interprètes auscultent l’amour, ses visages multiples et changeants, son cérémonial et ses comédies. Sans jamais perdre de vue, sous le raffinement du marivaudage ou le faste de la parade nuptiale, la part primitive et animale de nos rites amoureux.

Théâtre de la Cité internationale 17 boulevard Jourdan 75014 Paris

Contact :

Jeremy Paulin