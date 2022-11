Brama + Claptrap + Rank-O l Le Hasard Ludique, 3 décembre 2022, Paris.

Le samedi 03 décembre 2022

de 20h00 à 23h00

. payant

Prévente : 10€* / Sur place 17€

En s’engageant tête baissée dans les contre-allées du Massif Central, Brama a choisi l’exigence impitoyable du trio pour exprimer pleinement la transe d’un rock psychédélique farouche et authentique.

En s’engageant tête baissée dans les contre-allées du Massif Central, Brama a choisi l’exigence impitoyable du trio pour exprimer pleinement la transe d’un rock psychédélique farouche et authentique, celui qui rince la tête et fait décoller très loin, une claque vertigineuse qui remet immédiatement les idées en place.

Expérimental et libre comme l’air, le jeune trio s’empare à bras le corps d’un folklore solaire et rayonnant, où l’on danse avec force sueur et moult rage, pour redessiner les traits d’une poésie orageuse.

La Glane, le premier EP du trio de rock psychédélique Brama, puise son influence tant dans le krautrock que le rock psychédélique ou la noise. Vielle à roue, guitare et batterie transfigurées dans une poésie orageuse occitane et un hypno- rock solaire, cette première sortie du groupe est un DIY pétaradant saturé d’électricité.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-10-14/brama-claptrap-rank-o 0981986755 https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-10-14/brama-claptrap-rank-o

Le Hasard Ludique