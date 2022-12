Festival International du Film Politique de Carcassonne 5e édition Carcassonne, 12 janvier 2023 18:30, Bram.

Jeudi 12 janvier 2023, 18h30 Sur place Pour plus d’informations sur les tarifs des différents pass, nous contacter. https://www.fifp-occitanie.com/fr, contact@agencevaleurabsolue.com, 06 31 32 07 42

Pour cette 5e édition du FIFP de Carcassonne , 37 films issus d’une sélection 19 pays différents proposeront un regard sur le monde et sur la société, pour tenter de mieux les aborder.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM POLITIQUE DE CARCASSONNE – 5e ÉDITION

Du 12 au 16 janvier 2023, la ville de Carcassonne redevient pendant 5 jours la Cité du cinéma politique.

C’est dans la dynamique de la précédente édition, réalisée en janvier 2022, où plus de 10 000 entrées ont été enregistrées en salles que cette nouvelle édition est préparée.

Cette année, l’équipe artistique du festival a vu et reçu plus de 350 oeuvres pour concevoir avec une exigence singulière une programmation de 37 films (avant-première, premières mondiales et nationales) issus de 19 pays différents. Le FIFP revient avec ses sélections Compétitions Fictions et Documentaires et une nouvelle compétition Courts-métrages. Seront aussi de retour le dispositif scolaire à destination des élèves de la Région Occitanie et la programmation de films hors compétition.

Le festival s’ouvrira avec le film HOURIA (avant-première) de Mounia Meddour, avec Lyna Khoudri. La 5e édition se clôturera avec le documentaire de Laure Poitras, TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ (première nationale) lauréat du Lion d’or 2022.

Lors de séances spéciales, le FIFP proposera des réflexions autour d’une thématique qui leur est chère : “Nouvelles technologies, cinéma et politique ».

Une séance mettra aussi à l’honneur la ville jumelle de Carcassonne, Tallinn, avec la projection en première nationale et en coopération avec le Festival Regards d’Ailleurs de THE LITTLE COMRADE, long-métrage réalisé par Moonika Siimets.

La cérémonie d’ouverture le jeudi 12 janvier à 18h30 sera marquée par la remise d’un prix d’honneur en main propre au cinéaste Cédric Jimenez (LA FRENCH, BAC NORD, NOVEMBRE).

Dimanche 15 janvier, une séance viendra compléter la sélection avec la projection en Première mondiale et en présence de l’équipe du film, de TEMPS MORT, prochain film de Eve Duchemin (avec Karim Leklou, Issaka Sawadogo, Jarod Cousyns)

Enfin, l’exposition photo accessible gratuitement au public du festival, rentre cette année dans le cadre du programme “Stand with Ukraine”, avec l’exposition New Hybrid Deportation de Alina Smutko, à découvrir au Salon du Festival.

Pour cette 5e édition, plus que jamais, le Festival International du Film Politique de Carcassonne souhaite amener au dialogue et rassembler autour d’événements cinématographiques porteurs de belles rencontres !

Carcassonne place Carnot Carcassonne 11150 Bram Aude

jeudi 12 janvier 2023 – 18h30 à 23h00