LE GRAND MARCHÉ DE NOËL DE BRAM Bram, 9 décembre 2023, Bram.

Bram,Aude

La magie de Noël !

Cette période de l’année fait rêver les petits comme les grands, l’ambiance est réconfortante et met tout le monde de bonne humeur !

Pour préparer vos cadeaux et passer un bon moment en famille ou entre amis, la ville de Bram vous propose un marché de Noël le weekend des 09 et 10 décembre dans le parc des Essars.

Les associations, créateurs, artisans, producteurs et commerçants locaux vous attendent nombreux pour cet événement festif, gourmand et convivial..

2023-12-09 10:30:00 fin : 2023-12-09 18:30:00. .

Bram 11150 Aude Occitanie



The magic of Christmas!

This time of year is a dream come true for young and old alike, with a comforting atmosphere that puts everyone in a good mood!

To help you prepare your presents and have a great time with family and friends, the town of Bram is hosting a Christmas market on the weekend of December 09 and 10 in the Parc des Essars.

Local associations, designers, craftsmen, producers and retailers await you for this festive, gourmet and convivial event.

La magia de la Navidad

Esta época del año es un sueño hecho realidad para grandes y pequeños, con un ambiente reconfortante que pone a todos de buen humor

Para ayudarle a preparar sus regalos y pasarlo en grande con la familia y los amigos, la ciudad de Bram organiza un mercado navideño el fin de semana del 09 y 10 de diciembre en el Parc des Essars.

Asociaciones locales, diseñadores, artesanos, productores y comerciantes le esperan para darle la bienvenida a este acontecimiento festivo, gastronómico y acogedor.

Der Zauber von Weihnachten!

Diese Zeit des Jahres lässt Groß und Klein träumen, die Stimmung ist herzerwärmend und macht allen gute Laune!

Um Ihre Geschenke vorzubereiten und eine schöne Zeit mit der Familie oder Freunden zu verbringen, bietet Ihnen die Stadt Bram am Wochenende des 09. und 10. Dezember einen Weihnachtsmarkt im Parc des Essars an.

Lokale Vereine, Designer, Kunsthandwerker, Produzenten und Händler erwarten Sie zahlreich zu diesem festlichen, leckeren und geselligen Ereignis.

Mise à jour le 2023-11-08 par A.D.T. de l’Aude / OT – Au Coeur des Collines Cathares