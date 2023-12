VOYAGE EN TRAIN À LA RENCONTRE DU PÈRE NOËL Bram, 4 décembre 2023, Bram.

Bram,Aude

Le samedi 9 décembre – Gare SNCF de Bram

Départ de Bram à 14h41 – Retour à 18h58

Les enfants sont invités à prendre place dans le train spécial de Noël : en fonction du nombre de réservations enregistrées, la rame historique du train sera composée par des voitures type Est de 1932, classées monuments historiques et/ou de voitures DEV inox des années 1960. À bord : clown, maquillage, remise de cadeaux, goûter…

Direction Narbonne pour un voyage plein de surprises, dont une de taille, la rencontre avec le Père Noël qui montera à bord de ce train. Photos souvenirs en perspective pour les parents et voyage inoubliable pour les petits. Il convient d’être sur le quai 20 minutes avant l’horaire de départ.

Réservation obligatoire pour les places assises grâce au bulletin d’inscription disponible sur www.trainhistorique-toulouse.com

Possibilité de réservation par téléphone 05 61 09 42 61.

Bram 11150 Aude Occitanie



Saturday, December 9 – Bram SNCF station

Departure from Bram at 2:41pm – Return at 6:58pm

Children are invited to take their seats on the special Christmas train: depending on the number of reservations, the train’s historic train set will be made up of 1932 Est-type cars, listed as historic monuments, and/or stainless steel DEV cars from the 1960s. On board: clowning, face painting, gift-giving, snacks…

Head for Narbonne for a trip full of surprises, including a big one: a meeting with Santa Claus, who will climb aboard the train. Parents can look forward to souvenir photos, and little ones to an unforgettable journey. Please be on the platform 20 minutes before departure time.

Reservations required for seats, using the registration form available at www.trainhistorique-toulouse.com

Reservations by telephone 05 61 09 42 61

Sábado 9 de diciembre – Estación SNCF de Bram

Salida de Bram a las 14h41 – Regreso a las 18h58

Los niños están invitados a tomar asiento en el tren especial de Navidad: en función del número de reservas recibidas, la composición del tren histórico estará compuesta por vagones de tipo Est de 1932, catalogados como monumentos históricos, y/o vagones DEV de acero inoxidable de los años 60. A bordo: payasos, pintacaras, regalos, aperitivos…

Diríjase a Narbona para disfrutar de un viaje lleno de sorpresas, entre ellas una muy especial: el encuentro con Papá Noel, que subirá al tren. Los padres tendrán muchas oportunidades de hacerse fotos y los pequeños disfrutarán de un viaje inolvidable. Hay que estar en el andén 20 minutos antes de la hora de salida.

La reserva de asiento debe hacerse mediante el formulario de inscripción disponible en www.trainhistorique-toulouse.com

Las reservas pueden hacerse por teléfono 05 61 09 42 61

Am Samstag, den 9. Dezember – SNCF-Bahnhof in Bram

Abfahrt von Bram um 14:41 Uhr – Rückkehr um 18:58 Uhr

Kinder sind eingeladen, im Weihnachtssonderzug Platz zu nehmen: Je nach Anzahl der eingegangenen Reservierungen wird die historische Zuggarnitur aus denkmalgeschützten Wagen des Typs Est aus dem Jahr 1932 und/oder aus DEV-Edelstahlwagen aus den 1960er Jahren bestehen. An Bord: Clown, Schminken, Übergabe von Geschenken, Imbiss…

Richtung Narbonne für eine Reise voller Überraschungen, darunter eine große: die Begegnung mit dem Weihnachtsmann, der an Bord des Zuges gehen wird. Die Eltern können sich auf Erinnerungsfotos freuen und die Kinder werden eine unvergessliche Reise erleben. Bitte seien Sie 20 Minuten vor der Abfahrtszeit auf dem Bahnsteig.

Sitzplätze müssen mit dem Anmeldeformular auf www.trainhistorique-toulouse.com reserviert werden

Telefonische Reservierung möglich (05 61 09 42 61)

