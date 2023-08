Concert « Rock en Brousse » Brainville, 1 septembre 2023, Brainville.

Brainville,Manche

Concert gratuit avec le groupe « Rock en Brousse » .

Dès 20h dans la commune de Brainville.

2023-09-01 20:00:00

Brainville 50200 Manche Normandie



Free concert with the group « Rock en Brousse ».

Starting at 8pm in Brainville

Concierto gratuito con el grupo « Rock en Brousse ».

A partir de las 20.00 horas en Brainville

Kostenloses Konzert mit der Gruppe « Rock en Brousse » .

Ab 20 Uhr in der Gemeinde Brainville

