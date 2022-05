Brainstorming Théâtral Opus 210 Place des Salines, 21 mai 2022, La baule.

**Par Alexis Djakeli, metteur en scène franco-géorgien.** Une pantomime musicale, une touche de cinéma muet, une fresque historique, notre Histoire, votre histoire, l’Histoire du monde des hommes ni plus ni moins… Des images mieux que des mots. Des mots pour les images. Avant le néant, une illumination peut-être, puis l’effervescence des répétitions… Pour cette création spontanée d’Alexis Djakeli, le travail de mise en scène se fait au fil des minutes, sans idée de la fin…. Comment peut-il y avoir une fin d’ailleurs ? Cette fusion des esprits, comédiens/metteur en scène, ce plaisir de se retrouver, de créer ensemble, transparaît dans cette pièce et vous emmène doucement vers une autre vision des choses, un changement… Et puis même si l’on s’y perd, on se laisse bercer par l’esthétique et la musique pour repartir souriant et pensif… Cette histoire fait voyager le spectateur sur des montagnes russes. “Le principe essentiel est pour moi que le spectateur ne doit pas s’ennuyer. Au théâtre, la réflexion doit venir après un choc émotionnel. Le premier naît du second…” Avec : Louanne Bearn, Olga Clerc, Feriel Lahlali, Claire Laperdrix, Patrick Lifschutz, Loïc Monterrin, Camille Yaoué. MJC La Baule, place des salines Réservations au 02.40.60.37.15 – Bar et petite restauration sur place (spécialités géorgiennes) – Une expo-vente des tableaux d’Alexis Djakeli vous sera également proposée afin de soutenir les créations de ‘Djakeli Art Compagnie’. **Réservations au 02.40.60.37.15**

