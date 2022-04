Brain Gymnastics – Yucca Mü, Bwi-Bwi, Sentiments & Djon Bull, 29 avril 2022, .

Brain Gymnastics – Yucca Mü, Bwi-Bwi, Sentiments & Djon Bull

2022-04-29 – 2022-04-29

6 10 Tu la sens, toi, cette musique qui t’emporte du crâne jusqu’au bout des pieds ? Cette musique qui émeut ton corps tout entier, tellement qu’elle va jusqu’à titiller toutes tes connexions neuronales jusqu’à atteindre les endroits les plus profonds de ton cerveau ? Ceux dont tu ne soupçonnais même pas l’existence et que seules les ondes célestes peuvent pénétrer ?

C’est ça, la Brain Gymnastics. Prêt·e à vivre l’expérience ?



Line up de la soirée



• Yucca Mü

Yucca Mü est une DJ et productrice originaire d’Odessa, en Ukraine. Combinant un amour pour les vibrations mystiques des morceaux transy et les mélodies dansantes de la disco, elle aime voyager des années 80 à la musique moderne. Récemment installée à Marseille, elle s’évertue à faire rayonner sa passion pour la musique à travers des sets foisonnants d’inspirations.

Parmi ses derniers projets on compte notamment la sortie d’edits comme Femme Symbol Vinyl, chez Orange tree edits. Gardez un oeil sur elle !



• Bwi-Bwi

Producteur et DJ originaire de Marseille, Bwi-Bwi a déjà fait des vagues avec son style house déconstruit, éclectique et ultra dansant. Entre 2015 et 2018, il affirme son style au travers de la scène électronique de Glasgow et comme résident chez Boussole Records (Toulouse) aux côtés du bon AES, avec qui il forme le duo M&C. Avec “Insight”, sorti chez Lüüd Discs, il s’est notamment fait repérer par Classic Music Company, label fondé par Derrick Carter et Luke Solomon, qui n’a pas hésité à signer la sortie digitale du titre. Fin 2019, il lance ses événements, Paradis Fiasco, soirées caritatives en faveur d’associations soutenants des causes sociales et environnementales. De retour sur Lüüd Discs en 2021 pour son premier EP, Bwi Bwi explore une gamme de styles différents et propose quatre tracks qui nous plongent dans son univers, Canto Soulèu.



• Sentiments

Opérant depuis les rives de la Seine, Sentiments s’est doucement, mais sûrement installé comme l’une des voix les plus intrigantes de la scène underground française. Fondateur du label Light On Earth en 2017, le producteur s’est par la suite illustré en sorties diverses, remixes et EPs, comme son dernier en date, Only B-Sides, en split avec son partenaire privilégié, Hyas. Là où ses productions se frayent un chemin subtil entre paysages sonores introspectifs et groove toujours plus contemplatifs – brouillant les frontières entre abstraction atmosphérique, rythmes breaks enlevés et motifs house délavés, les DJ-sets éclectiques de Sentiments invoquent des narrations toujours changeantes et taillées pour le club, avec une volonté certaine de lier les danseurs par un sens de la communion électrisant. Avec des sélections qui brassent le meilleur de la house à la trance, via des sonorités uk, rave et breakbeat, le producteur Parisien a conquis les foules de par le monde – de New York à Berlin, en passant par Barcelone, Bogotá, jetant les fondations d’une signature musicale à la fois spontanée et minutieusement ciselée.



• Djon Bull

Biberonné à l’acid, à l’early house 90’s et au break, le maniaque de la 303 ne peut s’empêcher d’en garnir ses productions et ses sets, en témoigne sa première sortie vinyle sur son label Junkille en 2021. La deuxième sortie est sous les radars, en collab avec les producteurs locaux Kumanope, BWI BWI, Cézaré et Fulton St.

Djon Bull vous accompagnera tout au long de la nuit avec sa selecta fine et pointue.

Retrouvez Yucca Mü, Bwi-Bwi, Sentiments & Djon Bull au Chapiteau le 29 avril !

