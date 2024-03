Brain Evolution, La Mue de l’ingénieur Espace Cabaret Vauban Brest, mercredi 20 mars 2024.

Brain Evolution, La Mue de l’ingénieur Espace Cabaret Vauban Brest Finistère

Une soirée du Festival Ressac de l’UBO, qui fait dialoguer les arts et les sciences: Christophe Rocher de l’Ensemble Nautilis et Nicolas Farrugia, chercheur en IA et Neurosciences proposent une soiré de conférence et de musique avec les étudiants de l’ENIB et la collaboration de Delphine Toquet.

Un projet de création musicale et de neurosciences qui interroge la créativité au service de la mue de l’ingénieur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 20:00:00

fin : 2024-03-20

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Georges Clemenceau

Brest 29200 Finistère Bretagne

L’événement Brain Evolution, La Mue de l’ingénieur Brest a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole