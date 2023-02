Brain de Vannerie La Chapelle-de-Brain La Chapelle-de-Brain Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

LA CHAPELLE DE BRAIN

Brain de Vannerie, 26 mars 2023, La Chapelle-de-Brain

2023-03-26

Ille-et-Vilaine La Chapelle-de-Brain Expositions et démonstrations par les ateliers de vannerie du Pays de Redon.

Un rendez-vous pour découvrir ou re-découvrir différentes techniques de vannerie, échanger avec des passionnés, qui acceptent bien volontiers de partager leur savoir-faire.

Ouvert à tous, les petits comme les grands !

Fermeture entre 12h et 14h

Organisation : Association le Lac, en partenariat avec le Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine asso.lac@gmail.com +33 6 64 87 74 81 La Chapelle-de-Brain

