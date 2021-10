Le Barp Le Barp Gironde, Le Barp Brain Curio City Le Barp Le Barp Catégories d’évènement: Gironde

A l'occasion de l'évènement BrAin Curio'City, qui aura lieu le 9 Octobre 2021 au BARP (Gironde), l'association Autour du BPAN organise une grande TOMBOLA caritative via la plateforme HelloAsso. Tickets à 2€ en vente en ligne – tirage au sort en Octobre, juste avant la fiesta ! AIDEZ-NOUS à récolter des fonds pour la recherche médicale tout en gagnant de superbes lots ;) Pour en savoir plus sur cet évènement incontournable, rendez-vous à cette adresse : https://fb.me/e/158dS0hZS

