. payant de 7 à 16€ Rendez-vous à la Maison de la Radio et de la Musique pour un concert de deux quintettes, le premier, celui de Prokofiev, et le second, celui de Brahms. Ce concert proposera deux quintettes, mais deux quintettes différents : le premier, celui de Prokofiev, qui fait intervenir deux instruments à vent ; le second, celui de Brahms, qui ajoute un piano au quatuor à cordes. Entre les deux, le Sextuor de Guillaume Connesson (1998) ne choisit pas et fait entendre un piano, un hautbois et une clarinette ajoutés à trois instruments à cordes. SERGUEÏ PROKOFIEV

Quintette pour violon, alto, contrebasse, hautbois et clarinette GUILLAUME CONNESSON

Sextuor pour piano, violon, alto, contrebasse, hautbois et clarinette JOHANNES BRAHMS

Quintette avec piano opus 34 SÉLIM MAZARI piano

SASKIA DE VILLE présentation

Musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

LUC HÉRY violon

FLORENCE BINDER violon

TEODOR COMAN alto

OANA UNC violoncelle

JEAN-OLIVIER BACQUET contrebasse

NANCY ANDELFINGER hautbois

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris

