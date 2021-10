Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Brahms / Orchestre de Paris / Herbert Blomstedt Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Brahms / Orchestre de Paris / Herbert Blomstedt Philharmonie de Paris, 15 décembre 2021, Paris.

Pour écrire des symphonies, Brahms attendit de se sentir affranchi de la grande ombre de Beethoven. Mais, des quatre qu’il composa le moment venu – à l’âge de 44 ans –, les deux dernières sont de purs et incomparables chefs-d’œuvre. Créée en 1883 avec grand succès, la Symphonie n° 3 (un temps qualifiée « d’héroïque ») rayonne d’énergie et d’olympienne sérénité, tout en faisant appel au matériau populaire auquel le compositeur, malgré sa profondeur contemplative, resta toujours attaché. Plus riche encore, la Symphonie n° 4 (1885) renferme la quintessence de l’art brahmsien : une puissance sombre et mélancolique, avec le thème haletant du début ; l’exaltation d’un climat épico-légendaire dont se souviendra – ô combien ! – Dvořák, l’alliage d’extrême raffinement et de contact organique avec les sources folkloriques. Hommage au « père » Bach, le dernier mouvement, en forme de Chaconne, constitue l’une des plus éblouissantes démonstrations de technique compositionnelle de l’histoire de la musique. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

