Brahms Centre culturel Henri-Desbals, 26 novembre 2021, Toulouse.

Brahms

Centre culturel Henri-Desbals, le vendredi 26 novembre à 15:15

### Concert commenté **Orchestre de chambre de Toulouse** Pianiste virtuose, chef d’orchestre et compositeur, Brahms est à Vienne le digne successeur de Beethoven. Intransigeant et perfectionniste, il détruit de sa main nombre de ses oeuvres qu’il juge d’un niveau insuffisant. Maître du contrepoint, technique portée au firmament par Bach et du développement thématique cher à Haydn et Mozart, il est vivement critiqué, certains de ses contemporains trouvant que sa musique n’est pas assez novatrice. Liszt et Wagner sont les partisans de la musique du futur… Brahms du maintien des traditions.

Tarif C

Culture

Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T15:15:00 2021-11-26T16:30:00