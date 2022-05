Brahms

2022-06-03 – 2022-06-04 EUR 5 Johannes Brahms.

Concerto pour violon en ré majeur, op. 77

Symphonie n° 1 en ut mineur, op. 68

Orchestre Philharmonique de Nice

Violon Alina Pogotskina – Direction musicale Lionel Bringuier dernière mise à jour : 2021-08-26 par

