LE 15 EME ART, le samedi 23 avril à 22:00

Brahim chante et s’accompagne au mandole, instrument typique du châabi algérien introduit par le Hadj El Anka. Auteur-compositeur, Brahim nous fait découvrir avec sensibilité ses propres chansons, le récent néo-châabi et bien sûr le patrimoine poétique et festif du traditionnel châabi algérois, genre musical populaire qui s’est développé au début du 20ème siècle dans la région d’Alger. Ses musiques et ses chansons parlent de l’exil, d’Alger, des problèmes sociaux, familiaux, de vie et de fraternité. Ouverture des portes 21h30 / Début de soirée 22h Billetterie en ligne (réservation conseillée) : [https://sudculture.org/billetterie/](https://sudculture.org/billetterie/)

14,99€ en pré-vente / 18€ sur place

LE 15 EME ART 178, Avenue de saint louis 13015, Marseille

2022-04-23T22:00:00 2022-04-23T23:59:00

